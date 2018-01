Maillo anuncia que en 2018 prevén designar al candidato del PP a la Alcaldía de Madrid y a otras grandes ciudades

Cree que el PP sigue siendo "muy atractivo" para los españoles: "Algunos con su intento de extrapolar las cosas pueden morir de éxito".

"No voy a concretar ningún sitio exactamente, pero evidentemente igual que en Madrid en otros sitios nuestro horizonte es el año 2018", ha declarado Maillo en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que es "muy probable" que este año se conozca quién será el número uno del PP al Ayuntamiento de Madrid.

Eso sí, ha reconocido que la situación hoy "no es la misma que la de hace cuatro años" cuando su partido gobernaba en casi todos los sitios" y "repetían la mayoría de los candidatos". Según ha agregado, tras las elecciones de 2015 "la situación ha cambiado completamente" y tienen que "analizar cada caso concreto a ver si es necesario adelantar esos procesos".

El coordinador general del PP ha dicho que ahora hay que "trabajar" y "tener iniciativa política". Aunque"la economía no es todo", ha subrayado que es "lo más importante" porque los ciudadanos les votaron para "sacar a España de la crisis" y "desde la estabilidad y las reformas, dar rumbo a un país que estaba sin él".

"Ésa es una de nuestras señas de identidad, junto con la de la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Cómo no vamos a vender la economía si esta siendo uno de los grandes logros. Todo el mundo te dice que la economía va bien, que los únicos nubarrones son el tema catalán", ha exclamado.

Como ya hizo Rajoy ante el Comité Ejecutivo del PP, ha defendido no extrapolar el resultado de las elecciones catalanas a nivel nacional. "Las catalanas fueron unas elecciones muy extraordinarias y extrapolarlas a nivel nacional es pura ciencia ficción. Los ciudadanos saben distinguir que votan en cada momento. Rivales son todos pero seguimos siendo el partido mayoritario de España", ha aseverado.

En este sentido, ha subrayado que el PP sigue siendo "muy atractivo" para el conjunto de los españoles y ha recomendado no "dejarse llevar por el momento", "tener un poco de pausa y tranquilidad", así como "ver las cosas en perspectiva". "Somos el partido del gobierno de España y todavía nos queda año y medio para las municipales y autonómicas. Algunos con su intento de extrapolar las cosas pueden morir de éxito", ha afirmado.

Ante las declaraciones del exministro José Manuel García Margallo pidiendo a Rajoy cambiar de jugadoras o jugadores para que el agua no llegue al propio presidente tras el revés electoral en Cataluña, Maillo ha dicho que no sabía "a quién se refería exactamente" y ha recordado que el jefe del Ejecutivo ya ha dejado "bien claro" que no va a haber cambio de gobierno.