Maíllo cree que los congresos regionales deben plantearse "pensando en 2019" y con el reto de renovación e integración

Asegura que el PP no tiene un "modelo único" sobre si el candidato regional debe ser quien presida el partido en esa Comunidad

El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha pedido este viernes que los congresos regionales que celebrará esta formación, tras el Conclave nacional de hace dos semanas, se planteen "pensando en 2019", cuando se celebren elecciones municipales y autonómicas, y con el reto de buscar "a los mejores" desde la "renovación, integración y la unidad".

"Los congresos regionales tienen que pensar en 2019 y no pensar en nosotros mismos", ha asegurado Martínez Maíllo, quien ha clausurado con su intervención la reunión de la Junta Directiva del PP de Castilla y León que se ha celebrado hoy en Valladolid y que ha dado el pistoletazo de salida al XIII Congreso regional que tendrá lugar el 1 de abril.

Al respecto, ha asegurado que los congresos regionales "son una oportunidad para la renovación, la integridad y la unidad" y ha precisado que el PP de Castilla y León, que lidera Juan Vicente Herrera, "no hubiera ganado duante tanto tiempo si no se hubiera producido una renovación interna, de arriba a abajo", y así ha pedido que se eche la vista atrás, a las elecciones de hace ocho años para poder ver esa renovación.

Una renovación "que cuando toque" también llegará a las direcciones regionales del PP, según ha aseverado Martínez Maíllo, quien ha asegurado "que nadie es imprescindible y todo el mundo es necesario", al tiempo que ha pedido que se reconozca el trabajo de "tanta gente" que durante mucho tiempo ha trabajado por el PP.

Sobre el hecho de que Juan Vicente Herrera ya haya anunciado que no será candidato en las elecciones de 2019 pero no haya despejado aún cuál será su futuro en el PP--se conocerá en los próximos días--Fernando Martínez Maíllo ha reconocido que en el PP "no hay un modelo único" sobre sí es bueno que el candidato regional sea también el máximo responsable del partido en dicha Comunidad

"Cada comunidad y cada caso es un mundo y se verá en cada caso si es bueno que haya dos personas", ha afirmado Martínez Maíllo, quien ha querido destacar que en las próximas citas congresuales es muy relevante "que los afiliados puedan hablar también".

Al respecto, durante su intervención, ha explicado que el hecho de que haya un sistema de doble vuelta "es para que los afiliados y las direcciones provinciales sean más proactivas" ya que se garantiza que el afiliado "participe y vote" lo que va en beneficio de la "democracia representativa".

En referencia al reconocimiento que ha hecho Herrera sobre que no le ha dedicado el tiempo "merecido" al PP, Fernando Martínez Maíllo ha asegurado que es un "reconocimiento que le honra" aunque ha precisado que es "lógico, normal y natural" que cuando uno es presidente, a la vez, de una comunidad y del Partido Popular, "dedique más tiempo" a las tareas de gobierno, "lo raro y reprochable sería lo contrario".

Al inicio de su intervención ante la Junta Directiva regional, Martínez Maíllo ha reconocido que no es profeta en su tierra ya que le ha costado más hablar ante sus compañeros de Castilla y León que hacerlo "en Canarias, Galicia o Castilla-La Mancha", ya que jugaba en casa, en su "tierra".

"Uno se pone más sensible cuando habla a la gente que quiere, y estar al lada de Herrera me llena de cariño, afecto y responsabilidad", ha explicado el coordinador general del PP.

Por otro lado, el vicesecretario de Organización ha reconocido que el PP, en el Congreso Nacional que se celebró los días 10, 11 y 12 de febrero, los populares dieron un mensaje "de unidad, cohesión y de hablar de los temas que afectan a los ciudadanos, también los que son polémicos porque son temas complejos pero que hay que poner en el debate político".

"Un partido no es una máquina de ganar elecciones, está formado por personas que tienen ideas y opiniones que pueden ser diferentes", ha asegurado Martínez Maíllo, quien ha precisado que los populares demostraron que tienen capacidad "para debatir de forma relajada y pacífica para buscar soluciones para los ciudadanos".

Además, se ha mostrado convencido de que tras el Congreso Nacional "una mayor parte de la sociedad española" se ve reflejada en el PP y tiene "motivos para confiar" en este partido, una formación que bajo un liderazgo da cabida "al centro y centroderecha".

Por último Fernando Martínez Maíllo ha pedido que en las próximas citas congresuales "se piense en clave de fututo", mirando a 2019, la próxima convocatoria de elecciones municipales y autonómicas.