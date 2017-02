Maillo sugiere que se tomará alguna medida con el juez de los ERE, porque "chirría" que fuese alto cargo de la Junta

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado este martes que tiene la "sensación de que alguien planteará alguna cuestión" en relación con el magistrado Pedro Izquierdo, fue alto cargo de la Junta de Andalucía y ahora presidirá el juicio contra sus ex presidentes en el caso de los ERE presuntamente irregulares.

Para Maillo, esta situación "chirría", porque "no parece que sea muy lógico" que una persona que fue nombrada secretario general por las personas que hoy se sientan en el banquillo tenga ahora que juzgarlos o ser ponente de la sentencia.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maillo ha recordado que el PP está personado en la causa y que, aunque no son ellos quienes deben decir si hay motivos de recusación, la Justicia, además de ser independiente tiene que aparentarlo.

"La situación chirría, veremos cuál es la solución pero tengo la sensación de que alguien planteará alguna cuestión en relación con esto porque a nosotros nos parece extraño", ha insistido.

Pedro Izquierdo fue secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014 y ahora será el ponente y presidirá el juicio contra los ex presidente Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos, entre ellos seis ex consejeros, por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.