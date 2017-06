Mantienen acusación para Julián Muñoz y Roca por convenios que causaron supuesto perjuicio de 2,8 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido la acusación para el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y el exgerente de la sociedad Planeamiento 2000 Juan Antonio Roca por los convenios firmados por el Ayuntamiento con la empresa Lorcrimar, que causaron un supuesto perjuicio a las arcas municipales de 2,8 millones de euros.

Tanto Muñoz como Roca se desvincularon de estos convenios. En el caso del primero, reiteró que no sabía lo que firmaba y no negociaba con los empresarios, sólo confiaba en los técnicos. En lo que respecta al segundo, declaró que, aunque normalmente era el que negociaba los convenios, en este caso no intervino en ninguno de los dos, que no se elaboraron en Planeamiento 2000.