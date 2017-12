Manuel Valls espera que salgan reforzados los partidos constitucionalistas :"Si se rompe España, se rompe Europa"

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este lunes que no apoya en concreto a ningún partido de cara a las elecciones catalanas del 21-D y ha confiado en que los partidos constitucionalistas, PSC, Cs y PP, "salgan reforzados".

"Si se rompe España, abre las puertas a todos los separatismos en Europa y se destroza Europa. En el mundo de hoy tenemos que ser fuertes juntos, y si no serán otras potencias las que dominen el mundo", ha avisado.

"Cuando ya no hay protagonismo americano --tras la victoria de Donald Trump--, Rusia juega a veces un papel sucio en las redes, con el terrorismo y el reto de los refugiados. En un mundo abierto, necesitamos una UE fuerte y por eso tenemos que salir de esta crisis española", ha insistido.

En la misma línea, Javier Solana ha reivindicado el papel de Europa y sus valores, como la paz, la democracia, el estado del bienestar y el multilateralismo ante la llegada de Trump y el Brexit: "Las dos primeras potencias dejan de ser lo que eran. En el mundo occidental queda Europa, que tiene la responsabilidad de que esos valores no se pierdan".

Pese a este escenario, ha considerado que hay una oportunidad para Europa porque están Emmanuel Macron en Francia y Angela Merkel en Alemania, que son europeístas, y ha pedido a España que colabore con ellos: "España es fundamental para el futuro de Europa: en esta hora o damos el do de pecho para estar, ser y actuar liderando Europa o realmente nos estaremos equivocando de manera dramática".

Sobre Cataluña, Solana ha afirmado que lo que le da más miedo es "que no se puede discutir, no hay capacidad de entendimiento, es hablar con paredes, y eso no es humanidad: La palabra ha dejado de tener valor".