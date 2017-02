En Marea pide al Gobierno que compense a municipios que tengan que devolver el impuesto de plusvalía tumbado por el TC

En Marea ha reclamado al Gobierno que compense a los municipios que tengan que devolver lo cobrado a los contribuyentes por el impuesto de plusvalía, que ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional al considerar que "es contrario al principio de capacidad económica".

A través de un comunicado, el grupo parlamentario del partido instrumental ha pedido al Gobierno central que, en la reforma que se está preparando de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se incluya "una disposición transitoria que permita que los ayuntamientos devuelvan las cantidades indebidamente cobradas" y que sea el Estado el encargado de "compensar a las instituciones locales por esta devolución".

En Marea ha argumentado que, en su sentencia, el Constitucional hace responsable "al Estado legislador" del cobro indebido del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como "impuesto de la plusvalía".

Ahora, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que "no hay hecho imponible cuando el sujeto pasivo pueda acreditar la inexistencia del incremento del valor en la operación sujeta a dicho impuesto", por lo que determina que "si se demuestra que en la transacción no hay ganancia" la persona que traspasa el terreno "no tiene que pagar" dicho impuesto.

REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN

Así las cosas, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, ha reclamado que se afronte "de una vez por todas" la reforma el modelo de financiación y, de este modo, terminar con "un sistema que perjudica a los ayuntamientos gallegos con respecto a otras zonas del Estado".

Para Sánchez, es preciso que "se dote financieramente las administraciones locales con suficiencia que proporcione recursos para una buena prestación de servicios".