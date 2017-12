Marea Granate pide una circunscripción de la emigración y que se les permita votar por poderes, no por Internet

Reclama que se amplíen los plazos para la remisión de la documentación electoral y que se pueda descargar si no llega a tiempo

Según Almena, este sistema vulnera el principio de "universalidad e igualdad" porque no todo el mundo tiene acceso a Internet y también los de "libertad y secreto del voto" porque el sufragio podría ser conocido por las empresas privadas que ha augurado se encargarían de tramitar estos sufragios.

Almena ha denunciado que en los últimos procesos, entre un tercio y la mitad de los españoles residentes en el extranjero que rogaron el voto no pudieron votar por no recibir a tiempo la documentación electoral. Por eso, plantean que se amplíen los plazos para su remisión y que en los casos en los que ésta no llegue, se pueda descargar por Internet.