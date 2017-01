Margarita Robles ve bien que Felipe González esté "por encima del debate" de las primarias

La diputada socialista Margarita Robles ha afirmado este martes que ve bien que el ex presidente del Gobierno y ex líder socialista Felipe González esté "por encima del debate que hay en este momento sobre las primarias", porque tiene "la autoridad moral de estar por encima de todas estas cuestiones".

Eso sí, en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha subrayado que "lo que le pase al PSOE es muy relevante para España" pero que lo importante no son las personas sino "el proyecto y cerrar una situación de provisionalidad".

Robles, que no es militante del PSOE y por tanto no podrá votar al próximo secretario general, se ha expresado así después de que González haya dicho esta mañana que las primarias del PSOE no son un asunto relevante para él comparado con otros desafíos, como las políticas del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.