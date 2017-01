Margarita Robles espera que la Gestora muestre una "neutralidad exquisita" y le pide que fije "cuanto antes" el Congreso

Defiende que haya varias candidaturas y muestra su apoyo a la decisión que tome Pedro Sánchez, aunque se desvincula de la sede 'pirata'

La diputada socialista Margarita Robles ha reclamado a la Comisión Gestora del partido que fije "cuanto antes" la fecha del próximo Congreso Federal, al tiempo que ha defendido la importancia de que este organismo interino muestre una "neutralidad exquisita" entre los distintos aspirantes que se presenten para liderar el PSOE.

En un encuentro con militantes celebrado este lunes en Valladolid, Robles ha advertido de que no sólo la Gestora "no debe tomar partido" por ningún candidato, sino que "tampoco debe parecerlo" para que "nadie pueda pensar que está a favor de uno u otro", si bien ha dado un "voto de confianza" al actual responsable de este organismo, Javier Fernández, puesto que "es un hombre serio".

En cuanto a la fecha del próximo Congreso, Robles cree "razonable" que el Comité Federal de este sábado aclare "de una vez" cuándo será, "sea cual sea", pero que se fije "con claridad", ya que el PSOE "no puede abordar las grandes reformas que afectan al país en una situación de provisionalidad" como la que presenta actualmente.

Asimismo, ha apostado por que sean varias las candidaturas que se presenten a las primarias, frente a algunas voces que defienden una única de consenso.

Sobre este asunto, ha asegurado que apoyará al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez en la decisión que tome, tanto de presentarse como de no hacerlo, puesto que "optará por la que entienda más procedente para el bien del partido y de España".

SEDE ALTERNATIVA

No obstante, Margarita Robles ha mostrado su desacuerdo con la apertura por parte del movimiento 'Recupera PSOE' de una sede alternativa en la calle Ferraz, la misma de la sede oficial del partido.

"No lo comparto, pero es una anécdota", ha sostenido la diputada, que ha preferido profundizar en "por qué se ha dado ese paso". "No haríamos una análisis correcto si nos fijásemos sólo en eso", ha insistido, tras lo que ha reclamado que el partido "no se resigne" a ser "la muleta del PP" ni a estar en la oposición, sino que ha de convertirse en una "alternativa creíble" y "verdaderamente de izquierda".

El acto de Margarita Robles, celebrado en la sede vallisoletana del PSOE donde lucían varias fotos de Pedro Sánchez, ha estado presentado por el secretario provincial del partido, Javier Izquierdo, quien ha definido a la parlamentaria como "el valor de la coherencia y del compromiso con el socialismo".

Asimismo, ha alabado su "entrega personal" al poner "en riesgo" su carrera como magistrada del Tribunal Supremo para concurrir a las elecciones generales por el PSOE, partido del que no es afiliada, pero cuya actuación la sitúa, a juicio de Izquierdo, "a la altura del mejor socialista".

En el encuentro también estaban la diputada por Palencia María Luz Martínez Seijo, sancionada junto con Robles por negarse a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o el exregidor vallisoletano Tomás Rodríguez Bolaños.