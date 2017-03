Margarita Robles pide que Jiménez no organice la previa de las primarias: "La apariencia de imparcialidad es importante"

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y diputada del PSOE, Margarita Robles, ha pedido este martes que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, no se encargue de la organización de preparación previa de las primarias del partido porque considera que "la apariencia de imparcialidad es muy importante".

"Quizá Mario Jiménez, que es también portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, no debería ser el encargado de llevar todo este proceso", ha defendido Robles en declaraciones a los periodistas antes de la habitual reunión de los martes del Grupo Socialista en el Congreso.

La magistrada en excedencia, cercana al exlíder socialista Pedro Sánchez, ha señalado que en unas primarias "la apariencia de imparcialidad es muy importante", y por eso ha apuntado que, "para que no haya ninguna duda, sería "bueno" que en estos momentos Jiménez no se hiciera cargo de ese proceso. "La apariencia de imparcialidad es muy importante y ser portavoz de la Gestora y portavoz del Parlamento andaluz pueda dar una apariencia de no imparcialidad", ha insistido.

Robles no duda de la "imparcialidad" de Jiménez, si bien cree que éste debería "cuidar esa apariencia" y "que fuera otra persona la que llevara todo este proceso previo a las primarias", aunque no se ha pronunciado sobre quién considera que sería la persona adecuada. "Eso lo tiene que decidir la Gestora", ha dicho.

TODO ES "ABSOLUTAMENTE LEGAL"

La socialista madrileña ha hecho esta solicitud cuando se le ha preguntado sobre la negativa de la candidatura de Pedro Sánchez de dar cuenta a la Gestora de las donaciones que ha recibido a través de la asociación sin ánimo de lucro Bancal de rosas por respeto a la Ley de Protección de Datos.

A este respecto, tan sólo ha comentado que todo lo que está organizando el equipo de Sánchez es "absolutamente legal". "Somos los primeros interesados en que se respete la ley", ha zanjado la dirigente socialista.