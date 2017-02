Margarita Robles, sobre las primarias del PSOE: "Parece que unos cambian para posicionarse con el que puede ganar"

Destaca el compromiso social de José Antonio Alonso, de quien era amiga personal

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y diputada del PSOE, Margarita Robles, considera que, ante el proceso de primarias del partido, hay algunos que están cambiando sus preferencias "para posicionarse con el que tiene más posibilidades de ganar".

"Uno tiene sus principios, pero yo creo que la lealtad es muy importante. Y cuando estás con alguien, salvo que esa persona pase unas líneas rojas no hay motivos para cambiar. Parece que uno cambia para posicionarse con el que tiene más posibilidades de ganar", ha manifestado Robles en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

La jueza en excedencia --que no es afiliada al PSOE--, se ha expresado así preguntada por los socialistas que están dudando si dar su apoyo al ex secretario general Pedro Sánchez o respaldar al ex lehendakari Patxi López, aunque ha añadido que ella respeta las decisiones de todos.

Ella, por su parte, ha insistido en su apoyo a Sánchez, al que ayudará "en lo que pueda". "Creo que su proyecto sigue adelante y con coherencia", ha añadido. Así, le ha elogiado por tener "una posición clara" --la de no apoyar a Mariano Rajoy-- y ha asegurado que la militancia "le reconoce coherencia". "Se podrá estar de acuerdo con él o no, pero nadie puede negarle que fue coherente", ha explicado.

"Lo que hizo, dejar el escaño, fue para no ir en contra de sus principios y lo que defendió en el programa electoral. En un momento en que es difícil que un político dimita, cuando alguien lo hace con convicción, con independencia de que no se comparta, yo creo que se le reconoce", ha remachado.

Por otro lado, ha lamentado que el PSOE esté trabajando en la elaboración de unos nuevos Estatutos del partido y no se trabaje con el que defendía Sánchez. "En el plazo de seis meses no ha cambiado nada. Para mí ese programa era amplísimo y contemplaba todo, seguía vigente", ha manifestado.

"CUANDO SE TOMA UNA OPCIÓN HAY QUE SEGUIR HASTA EL FINAL"

Preguntada sobre si Sánchez o López deberían dar un paso atrás en caso de haber una tercera candidatura, Robles ha dicho que "cuando se toma una opción hay que ser coherente y seguir hasta el final".

"Cuando un dirigente político tomó una decisión de tanto calado como es presentarse a unas primarias se supone, y le es exigible, que haya valorado todo. A mi no me parece que uno pueda frivolizar con estas cuestiones", ha explicado.

Así, Robles ha asegurado que "es bueno que se presenten cuantos más mejor" y que es importante que se conformen proyectos por encima de personas. "Una vez la militancia haya decidido, hay que trabajar todos conjuntamente", ha avisado.

Con todo, ha lamentado que la Gestora Socialista haya dilatado tanto la celebración del Congreso del partido, porque "nada que haga el PSOE" durante la legislatura "va a estar en el foco, sino en la lucha por ver quien va a ser el líder del PSOE".

LAMENTA LA MUERTE DE JOSÉ ANTONIO ALONSO

Por otro lado, ha lamentado la muerte del también juez y ex ministro socialista José Antonio Alonso, de quien era amiga personal. "Es un día triste", ha dicho, y ha querido ensalzar el "enorme compromiso social" en el tiempo que Alonso estuvo como juez.

"Yo lo recuerdo no como político, sino como una persona joven, cuando hacíamos viajes. Era muy vital, tenía muchas ganas de vivir. Cuando Zapatero le nombró ministro de Interior me llamó y me dijo 'qué marrón, yo quería ser ministro de Justicia'", ha recordado.