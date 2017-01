Cospedal afirma que los 42 contratos de los vuelos del Yak "nunca han existido"

"Nunca han existido y nunca han estado en el Ministerio", es lo que ha dicho la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con respecto a los 42 contratos que no han aparecido sobre los vuelos del avión Yakolev 42 que transportaba a los militares españoles. Es más, Cospedal ha afirmado que "si hay personas que dicen que estaban... porque el señor Iglesias ha tenido una intervención en este sentido, que estaban, se ha dicho en un armario, que se forzó... y que se... bueno, pues si es que estaban ahí y ahora no están, pues los tendrá esa persona, no lo sé". "Esos contratos, por la documentación que tenemos y por como se realizaban las contrataciones, que no había un contrato formal, sino había una orden de aceptación del vuelo, nunca han existido y nunca han estado en el Ministerio".