Rajoy a Pablo Iglesias: “Menos mal que usted no es Robespierre”

Tras enumerar los casos de corrupción que salpican al PP, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha preguntado al presidente del Gobierno en la sesión de control por las vacaciones del exministro José Manuel Soria en Punta Cana. Le ha pedido que el fiscal investigue si las estancias de Soria en el hotel de lujo puede considerarse cohecho. "La corrupción no se combate ni con palabras ni con lavados de cara, sino con hechos". Rajoy se ha defendido argumentando que su intervención "no ha aportado ni una idea para que este problema deje de serlo. Usted es parte, juez y fiscal que ha venido con la sentencia dictada. Menos mal que usted no es Robespierre. Ni tiene una opinión ponderada ni pretende tenerla; ni tiene una solución para este problema, ni pretende conseguirla. La mayoría de los que nos dedicamos a la política lo hacemos con dignidad. Usted debe plantearse si usted también hace su trabajo con dignidad", ha concluido Rajoy.