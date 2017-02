Rajoy no quiere elecciones: "Vamos a ceder en lo que tengamos que ceder”

La presunción de inocencia que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió anoche para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, la hace extensible también a los condenados del caso Nóos. Pide respeto para las decisiones judiciales y añade: "Yo no sé lo que va a pasar con el señor Urdangarin porque ahí el Gobierno no tiene ninguna capacidad de decisión. Esta es una decisión de los jueces y esta es una democracia". Sí que es decisión del Ejecutivo adelantar las elecciones y en este punto, Rajoy ha sido tajante: "No quiero que se celebren en España elecciones anticipadas ahora, sería una enorme irresponsabilidad". "Vamos a ceder en lo que tengamos que ceder y aquí tenemos todos una gran responsabilidad". Sabe que para sacar adelante los Presupuestos de este año necesita sumar votos "y con PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria no llega". El jefe del Ejecutivo ha calificado de disparate las aspiraciones soberanistas en Cataluña y ha dicho que con la Generalitat no hay conversaciones "y si las hubiera discretas o secretas no las iba a contar yo porque dejarían de serlo". También ha lamentado que la Generalitat "dependa del voto de una coalición de extremistas que es la CUP". Por último, también ha dicho que no quiere que haya subida de impuestos en esta legislatura.