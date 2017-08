Rajoy: "Ser testigo en un proceso judicial no es ningún deshonor"

Informativos Telecinco

El pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe dar explicaciones sobre la supuesta financiación irregular del PP y la trama Gürtel, ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. En su primera intervención, Rajoy se ha limitado a hacer un repaso de las medidas de su Ejecutivo para luchar contra la corrupción y ha afirmado que "esta cámara no me ha obligado a asumir responsabilidades" y que no va a "abdicar de ellas". En el turno de la oposición, la socialista Margarita Robles, sin papeles, ha acusado a Rajoy de "ser un presidente bajo sospecha" y le ha pedido que dimita. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha anunciado que le hará llegar formalmente seis preguntas para que pueda responderlas y el de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en la necesidad de que Rajoy dé las explicaciones en una comisión porque lo de hoy ha sido un "mitin". En su turno de réplica, Rajoy ha recordado que Robles fue testigo en el caso Lasa y Zabala y ha afirmado que "ser testigo en un juicio no es ningún deshonor".

11.34 Interviene de nuevo Pablo Iglesias y le hace a Rajoy las seis preguntas anunciadas antes.

Le plantea seis preguntas a Rajoy que le hará llegar formalmente. Son: "¿Por qué mando usted, señor Rajoy, aquel SMS a Luis Bárcenas?"; "¿Reconoce los pagos que aparecen en la contabilidad de Bárcenas, al que usted ascendió a tesorero?"; "¿Cuándo mintió, señor Rajoy? ¿Cuándo detalló los costes de campaña o en la Audiencia Nacional cuando negó conocerlos?"; "¿En qué momento preciso se enteró, señor Rajoy, de la financiación ilegal de su partido?"; "¿Considera, señor Rajoy, buenos colaboradores a Mato, Rato, Aguirre o Soria?" y "Cuando dice, señor Rajoy, que no sabía nada, ¿piensa de corazón que los ciudadanos le creen?".

11.28 Robles le pide que no tenga miedo de hablar del caso Gürtel y de la corrupción. "No le voy a aceptar lecciones en los derechos y libertades". El PSOE no apoya la corrupción como hace usted con su silencio, le dice Robles a Rajoy.

Ana Pastor, presidenta de la Cámara, pide respeto y silencio.

11.22 Rajoy insiste en las medidas adoptads por el Gobierno contra la corrucpión. "Usted misma, sin esa intención, ha reconocido que hemos dado pasos en la buena dirección".

"Ser testigo en un proceso judicial no es ningún deshonor".

11.06 De nuevo en la tribuna Rajoy. Es la 53 oportunidad de aclarar esta situación. "No me opongo a que se me exijan responsabilidades políticas" y para eso reitera que existe la "figura de la moción de censura" .

Argumenta que en la Audiencia compareció como testigo sobre asuntos que afectan a su partido , no a sus responsabilidad como presidente del Gobierno.

Se refiere a la "financiación por parte de Irán y Venezuela" de partidos españoles, en referencia a Podemos y recuerda que la socialista Margarita Robles fue testigo en el juicio del caso Lasa y Zabala. "He ido a la Audiencia Nacional como testigo, como fue usted . Le pido un poco de pudor porque sino no me la podré tomar en serio".

10.54 Turno del portavoz del PP, Rafael Hernando, que pide a los grupos que se sumen al Pacto Antiterrorista. Hernado recuerda la reunión secreta de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en casa de un empresario catalán. Acusa a la oposición de convocar el pleno para acosar al presidente del Gobierno con unos hechos de hace 20 años que están en manos de la Justicia. "Nada nuevo bajo el Sol".

También repasa los casos de corrupción que afectan al PSOE y pregunta quien va a asumir responsabilidades entre los socialistas. Les acusa de mentir y difamar. Después, como el presidente del Gobierno, hace un repaso a la situación económica del país. Se refiere a Rajoy como una "personas intachable, garantía para este país".

10.51 Habla Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.

10.49. Interviene Ana Oramas de CC. Apuesta por medidas legislativas para luchar contra la corrupción y pide el refuerzo de los medios materiales y humanos de la Justicia. Admite que los políticos deben dar las explicaciones en el Parlamento pero considera que no es el momento tras los atentados de Cataluña. Apuesta por la Comisión de investigación.

10.46 Isidro Martínez, de Foro, en la misma línea de UPN, aprovecha también para recordar casos de corrupción que afectan al PSOE.

10.44 Íñigo Allí, del UPN, comienza diciendo que es un insulto a los españoles que Bildu hable de corrupción. Allí sostiene que el pleno no llevará a nada.

10.42 Turno para Óscar Matute, de Bildu, repasa los casos de corrupción como las tarjetas black o los discos duros destruídos en la sede el PP.

10.38 Turno para el líder de Compromís, Joan Baldovi. "Hemos sumado los votos para que comparezca pero no somos capaces de hacerlo para lo importante, para que se vaya a la oposición", dice Baldoví antes de pedirle la dimision porque "miente con generosidad copiosamente".

10.32 Turno de Carles Campuzano, de PdCAT. "El PP tiene muy poca capacidad de asumir responsabilidades" (...) "En Democracia deben asumirse responsabilidades", insiste Campuzano que añade que si no pasa nada nunca debilita a la Democracia.

10.24 Turno para Aitor Esteban, del PNV, socio en los presupuestos del Gobierno pero que con su voto ha permitido la celebración de este pleno. Los hechos son de tal gravedad que requiere que se asuman responsabilidades, sostiene el diputado vasco.

Para Esteban la lentitud de la Justicia en España impiden la resolución de los asuntos judiciales sobre corrupción.

10.23 En su referencia la desafío soberanista, Tarda dice que ellos optan por la valentía de votar y le dejan a Rajoy la fuerza y la corrpción.

10.14 Turno del diputado de ERC, Joan Tardá. "Si no pide perdón, no admite la verdad y no asume responsabilidades... estará reconociendo que están dispuestos a sacrificar la calidad de la democracia para mantenerse en el poder". Acusa al Gobierno de prostituir las instituciones. "La normalización de la corrupción juega a su favor" por eso lo han votado ocho millones de personas. "No está preocupado y hoy se irá de aquí de rositas", le ha espetado Tardá al presidente.

10.01 Turno para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera . Ciudadanos insiste que el procedimiento idóneo era una Comision de investigación. Acusa a Rajoy de dar un mitín. "Si no ha dicho la verdad posiblemente ni en los tribunales, la va a decir en un mitin?" . Rivera anuncia que va a presentar la ley de limitación de mandatos y pide el apoyo de Iglesias y Robles para aprobarla.

9.50 Turno para el líder de Podemos, Pablo Iglesias , que le ha dicho que no podrá "esconderse" de la corrupción. Para Iglesias, Rajoy en la Audiencia no negó la corrupción en su partido, se limitó a negar que conociera la corrupción . "Cuando dice que no sabía nada de todo esto, piensa de corazón que los ciudadanos le creen".

9.48 La socialista acusa al presidente del Gobierno de "envolverse en los problemas que tiene España para no dar explicaciones sobre la corrupción. Le pide que asuma su responsabilidad y le acusa de atrincherarse en la Moncloa y de no dejar que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. "Dimita usted por dignidad".

9.43 Robles reclaca que el PSOE "tiene sentido de Estado" y que por eso le apoyan en la lucha contra el terrorismo y saben que la corrupción está entre las principales preocupaciones de los españoles. "Usted no ha dicho la verdad, usted ha faltado a la verdad sobre la financiación de su partido". Robles acusa a Rajoy de no dar explicaciones sobre la contratacion de Francisco Correa. "No es creíble lo que ha dicho". "No es creíble que usted fuera solo a dos reuniones, y si fuera así, solo muestra su pasividad frente a la corrupción". Robles le pregunta porque se preocupa por la situación de Bárcenas, y no por la de los españoles.

9.38 Turno de intervención para la opisición. Comienza Margarita Robles, del PSOE , argumentando que su grupo quiere conocer la verdad. "Es un presidente bajo sospecha" debido a sus "silencios". Hoy tampoco ha dado explicaciones, ha asegurado Robles. Robles le recuerda que el TC ha declarado ilegal la Amnistía Fiscal y recuerda de nuevo el mensaje de Rajoy a Luis Bárcenas: "Luis sé fuerte" . La diputada socialista le señala que es el primer presidente del Gobierno que como tal declara ante un tribunal y como profesional de la justicia admite que sus palabras le produjeron "sonrojo por sus evasivas". Robles hace un repaso de las carencias materiales y humanas del sistema judicial

9.36 Para terminar su intervención hace referencia a la situción económica. "Hace tiempo que ya nadie cuestiona los datos económicos de la recuperación".

9.21 Rajoy insiste en que tiene la confianza de la cámara, por tanto, no le ha obligado a asumir responsabilidades políticas. Dice que su obligación es gobernar. "Mi obligación es gobernar y no voy a abdicar de ella" . Rajoy repasa las medidas de su Ejecutivo para luchar contra la corrupión. "En España, las irregularidades se sancionan en los tribunales y las urnas. No hay impunidad con la corrupción". Rajoy insiste en que "tenemos retos" por delante a los que plantar cara unidos, como la lucha unidos contra el terrorismo yihadista o como el desafío soberanista.

9.15 Critica que la comparecencia se solicite por actuaciones de "mi partido" de hace décadas y no por las actuaciones de "mi Gobierno". Así, afirma que su Gobierno no genera críticas por parte de la oposición. Su suma de minorías no sirve para enmendarle la plana a la sociedad, señala el presidente.

9.09 Entra "en la materia que nos ocupa". Entra "en la materia que nos ocupa". Rajoy recuerda que ha tenido 52 intervenciones sobre "este asunto". El presidente se refiere a la corrupción como "este asunto". También señala que hay dos comisiones parlamentarias sobre "este asunto".

9.06 De hecho el presidente del Gobierno ha comenzado su intervención con unas palabras de recuerdo a las víctimas y reconociendo la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una vez más, Rajoy ha hecho un llamamiento a la unidad frente al terror.