Rajoy: "Esa consulta chapucera e ilegal no se va a celebrar, los tribunales no lo van a tolerar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en Moncloa tras otro Consejo de Ministros extraordinario para informar de que el Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado que presente recursos de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum, el decreto que la firma y la designación de los miembros de la Sindicatura electoral. Rajoy ha dicho que “esa consulta que se pretende imponer de forma chapucera e ilegal no se va celebrar, los tribunales no lo van a tolerar”.

Rajoy ha afirmado que “lo que no es legal, no es democrático . Esa consulta que se pretende imponer de forma chapucera e ilegal no se va celebrar. Ni el Gobierno ni los tribunales pueden permitirlo bajo ningún concepto” porque “es un acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas”.