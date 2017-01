Mariano Rajoy: "Al señor Puigdemont le han dado el trato que se merecía"

Preguntado sobre si el Partido Popular ha intentado boicotear la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha contestado con rotundidad: "Puigdemont fue a una sala del Parlamento. Tiene el perfecto derecho a ir, y dio una conferencia. Realmente no sé si la dio o no la dio. Pero... realmente no tiene ningún sentido. Lo que es evidente es que al señor Puigdemont le han dado el trato que se merecía. Y punto", contestó, dando lugar a alguna carcajada en la rueda de prensa.