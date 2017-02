Rajoy critica que "algunos" quieran hacer un referéndum "ilegal": "Y además lo dicen"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado que no se puede celebrar un referéndum "ilegal" en Cataluña y ha criticado que haya dirigentes catalanes que quieran llevarlo a cabo "saltándose la ley". "Y además lo dicen", ha enfatizado en los pasillos del Congreso. Preguntado si es complicada la situación que se ha creado en Cataluña con el proceso independentista ha dicho: "Con Cataluña no, con algunas personas de algunos partidos políticos de Cataluña, que quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, hacer las cosas saltándose la ley". El presidente ha afirmado rotundo: "No se puede celebrar un referéndum ilegal". Previamente, la vicepresidenta del Gobierno ha indicado que el Gobierno de Rajoy responderá con la Constitución a "los abusos de los gobernantes" de Cataluña, que buscan convocar un referéndum que, según ha recalcado, no es legal.