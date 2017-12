Marín (Cs) tilda de "poco ambicioso y demasiado conformista" el discurso de fin de año de Susana Díaz

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha tildado de "poco ambicioso y demasiado conformista" el discurso de fin de año ofrecido este sábado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha apuntado que Cs "lleva casi dos años y medio proporcionando al Gobierno andaluz la estabilidad necesaria como para ir más allá en temas tan importantes como el empleo, poniendo en marcha medidas como la tarifa plana para autónomos durante dos años, y otro tipo de incentivos que favorezcan la contratación".

"A los andaluces de la clase media y trabajadora seguro que les hubiera gustado escuchar que no van a subir los impuestos y que va a bajar la presión fiscal para que esos, que dice la presidenta que no pueden llegar a fin de mes, puedan mejorar sus oportunidades", ha remarcado el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía, que también ha echado de menos "un compromiso de la presidenta para cumplir con el presupuesto de inversiones en obras civiles, que ahora no se ejecuta ni el 50 por ciento, para terminar infraestructuras que son necesarias para que las empresas andaluzas puedan crecer de tamaño, cosa imprescindible para la creación de empleo".