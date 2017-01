Marín dice que no conoce al aspirante andaluz a liderar C's pero que "cualquier candidato es bienvenido"

El portavoz de C's en Andalucía y presidente del grupo parlamentario, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que no conoce al aspirante andaluz a liderar la formación naranja, Diego de los Santos, hijo de un fundador del Partido Andalucista (PA), pero que "cualquier candidato es bienvenido y legitima todavía más a quien finalmente consiga ganar unas elecciones primarias".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los periodistas, al término de los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, en los que ha participado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, presentado por el líder de C's, Albert Rivera.

Marín, que ha dicho que Ciudadanos tiene 5.600 militantes en Andalucía "y no puedo conocerlos a todos", ha asegurado que si De los Santos se pone en contacto con él estará "encantado de atenderle y de plantearle mi posicionamiento", que no es otro que el respaldo a la candidatura de Albert Rivera.

En su opinión, el presidente de C's "es la persona idónea para dirigir, no sólo este partido sino el futuro para ser presidente de España". Si bien, Marín ha indicado que ello "no es óbice para que no hablemos con todo aquel que decida dar un paso al frente".

"Desde C's Andalucía no conocemos el proyecto que (Diego de los Santos) plantea, ni cuál es su equipo, pero en la medida en la que podamos conocerlo en estos dos días podremos hacer una valoración más exacta", ha señalado Marín, quien tampoco conoce al otro candidato que se ha presentado en Madrid, Juan Carlos Bermejo.