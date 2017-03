Marín (Cs) pide al PSOE-A abrir el diálogo para un "relevo sosegado" si Susana Díaz se va a Madrid

Prefiere un "presidente electo" y cree que no sorprendería a nadie que Jiménez Barrios fuera el relevo "aunque de forma transitoria"

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha pedido al PSOE abrir el diálogo para un "relevo sosegado" si la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se va finalmente a Madrid, tras conocerse que optará a la Secretaría General del PSOE, una decisión que genera "incertidumbre y cierta inestabilidad" en la Comunidad.

Así se ha pronunciado Marín durante su participación en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha sido presentado por la portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas.

El desayuno ha contado con la asistencia, entre otros, del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, dirigentes del PP como Juan Bueno y Patricia del Pozo, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

Marín se ha dirigido directamente a Jiménez Barrios, al que ha aconsejado que "no pierda ni un minuto si el PSOE tiene en mente ese relevo". "Andalucía no puede perder ni un segundo para abrir ese relevo, no hay tiempo para transiciones", ha destacado el líder de Cs en Andalucía.

Y es que, según ha advertido, existe la posibilidad de que pudiera haber un adelanto electoral nacional en el segundo semestre de 2018 si no se sacan adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y Susana Díaz optará a la Presidencia del Gobierno si se convierte en la próxima secretaria general del PSOE.

"Más pronto que tarde abandonará la Presidencia de la Junta si gana las primarias", ha insistido Marín, quien ha explicado que ante este escenario hay dos opciones: o un adelanto electoral en Andalucía o un relevo al frente de la Presidencia de la Junta, "lo que significaría una nueva negociación con Cs".

En este contexto, el líder de la formación naranja en Andalucía ha reconocido que le gustaría "un presidente electo y no un sucesor de nadie". "Pero tampoco me gustaría que Díaz se fuera, sino enfrentarme a ella en unas elecciones", ha apostillado Marín.

"Yo no estoy esperando, como decía ayer el señor Moreno, a que el equipo juegue sin portero y con 11 jugadores amarrados al poste, quiero al mejor equipo porque me gusta enfrentarme a los mejores", ha defendido Marín, quien durante toda su intervención ha hecho guiños a Jiménez Barrios como posible sucesor de Susana Díaz.

Marín incluso se ha referido en alguna ocasión a Jiménez Barrios como presidente, aunque posteriormente ha explicado que ha sido un "lapsus". No obstante, ha destacado que el vicepresidente tiene una "experiencia dilatada", por lo que "a nadie cogería por sorpresa que pudiera ser un relevo aunque de manera transitoria". "Se trata de una persona con la que es fácil entenderse y con la que hablo más que con mi mujer", ha bromeado.

El líder de Cs en Andalucía ha garantizado que "pase lo que pase" con la marcha o no de la presidenta de la Junta habrá estabilidad porque su formación siempre se va a sentar a negociar. "No nos levantaremos de la mesa hasta que no haya acuerdos porque venimos a ser útiles, a ayudar y a arrimar el hombro", ha añadido.

TEMPORALIZAR LOS ACUERDOS

De otro lado, Marín, tras insistir en que si Susana Díaz deja la Junta habría que volver a negociar el pacto de investidura, ha explicado que ésta sería una oportunidad para "temporalizar" los acuerdos que recoge el mismo, cuando ha reconocido que no fueron "suficientemente audaces" a la hora de poner fecha para el cumplimiento de las acciones que contempla.

En relación al cumplimiento del acuerdo de investidura con el PSOE-A, ha advertido a Jiménez Barrios de que "se puede ir mejor", cifrando dicho cumplimiento en un 43,4 por ciento, 30 de las 69 medidas que recoge cuando se ha agotado prácticamente la mitad de la legislatura. "Tenemos que meter una marcha más en Andalucía para converger con el resto de comunidades", ha manifestado.

Al hilo de ello, ha recordado que una de las principales reivindicaciones de Cs es la armonización fiscal y ha preguntado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "para qué va a esperar dos años" para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, después de que haya afirmado que será lo primero que haya cuando sea presidente de la Junta, cuando podría llamar a Rajoy y "armonizarlo en toda España".

Entretanto, Marín ha garantizado que en esta legislatura Cs no entrará a formar parte del Gobierno andaluz, de manera que se lo plantearían a partir de la próxima convocatoria electoral pues esta "fue la palabra que dimos a los andaluces".

"Para nosotros no hay nada más poderoso que la papeleta que depositaron los andaluces el pasado 22 de marzo, y en ese contrato dice que no vamos a entrar en la Junta en esta legislatura", ha insistido antes de apuntar que en la próxima "se verá si entramos o no".

Sobre este asunto también se ha pronunciado Arrimadas, quien ha asegurado que "próximo ciclo electoral estaremos preparados para entrar en los gobiernos" porque "habremos cogido cuerpo" y porque se habrán puesto en marcha medidas regenerativas pues "queremos estar en los gobiernos pero no en cualquiera, queremos que se hayan aplicado medidas de regeneración para poder compartir silla".

"En el próximo ciclo electoral Cs estará preparado para liderar gobiernos a nivel autonómico y nacional", ha zanjado la portavoz de la Ejecutiva Nacional de la formación naranja al respecto.