Marín (Cs) apoya que Valderas "cobre un sueldo" si ejerce como Comisionado de la Memoria Histórica

El presidente y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha defendido este miércoles que si el excoordinador general de IULV-CA Diego Valderas fuera nombrado Comisionado de la Memoria Histórica y Democrática "cobrase un sueldo", porque así debe ocurrir "cuando se está haciendo una labor si exige una dedicación exclusiva".

Así lo ha apuntado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y un día después de que la secretaria general del PP-A, Loles López, defendiese que el cargo que ocuparía Valderas sea "honorífico y no cueste ni un euro a los andaluces".

Sin citar en esta cuestión explícitamente al PP-A, Marín ha señalado que realizar ese tipo de planteamientos es "incoherente" cuando los 'populares' tienen representantes "en consejos de administración" de empresas públicas "que no sabemos lo que hacen desde hace mucho tiempo y cobrando salarios inmensos, mayores que los de los diputados, y no quieren ni reducir el número de esos cargos ni sus salarios".

En esa línea, Marín ha argumentado que "cuando se está haciendo una labor, si exige una dedicación exclusiva, se tiene que cobrar un sueldo". "Me preocuparía que lo hiciera por otros intereses que no fueran" también los de cobrar un salario, según ha apuntado Marín, que, por lo demás, ha subrayado que en Cs no dudan "ni de la capacidad, ni de la trayectoria, ni del mérito" de Valderas, ni él se "atrevería a poner en duda la honorabilidad y la capacidad de una persona que ha sido vicepresidente de la Junta y que representa los valores de la izquierda en Andalucía".