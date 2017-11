Marjaliza dice que Granados le mandó quemar documentos "un día de niebla" al sospechar que les investigaban

Entre los informes destruidos había anotaciones con los pagos en B a políticos, entre ellos Granados a quien se refería como 'futuro'

A la pregunta de si cree que su testimonio en el juicio será determinante para una posible condena del exdirigente 'popular', el empresario ha respondido que él no es juez y que, por tanto, no va a "condenar a nadie", aunque ha remarcado que lleva "muchos meses" colaborando con la justicia y que va a "seguir en la misma línea, contando la verdad".

"Día a día se irá viendo quién miente y quién no miente, y con las pruebas que vayan saliendo veremos. Yo sigo diciendo la verdad y no me voy a mover de ahí", ha apuntado, si bien no ha querido revelar cuánto dinero le llegó a dar a Granados en comisiones ilegales.