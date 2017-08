Maroto dice que CUP y Sortu buscan, con los ataques al turismo, la "excusa" para provocar "la agitación" en las calles

Asegura que estos "salvadores de la patria" luchan "contra su propio pueblo" y hacen "un flaco favor" a los trabajadores con su "turismofobia"

En una entrevista concedida a Europa Press, Maroto ha criticado los ataques al turismo que se están produciendo en Cataluña, Baleares y Euskadi. "Pensar que nuestro país sería mejor sin turismo, es no tener ni dos dedos de frente, es negar la realidad y buscar una excusa para provocar la agitación. La turismofobia es lo más rancio que hemos tenido en nuestras calles en mucho tiempo y eso que hemos tenido muchas cosas, desgraciadamente", ha subrayado.

A su juicio, los ataques que se han producido "no tienen ningún sentido porque los que piensan que el País Vasco o Cataluña o el conjunto de España sería mucho mejor sin turistas, es que no entienden nada". "Muchos de los empleos se crean, efectivamente, de forma temporal, con el turismo, pero la ausencia de turistas significaría que esas personas no pueden tener ni siquiera desempleo", ha indicado.