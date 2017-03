Maroto (PP) creee que "las formas" son las mismas que usaba la izquierda abertzale

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha querido remarcar "contundentemente" que la izquierda abertzale y Podemos "no son lo mismo en absoluto" ni tienen las mismas ideas y que lo que estaba relatando es que son los propios periodistas los que hablan de situaciones similares.

"Digo que los periodistas que cubrían a la izquierda abertzale recibían gestos con la cabeza de lo que sí y lo que no se podía preguntar, recibían amenazas, no existía Twitter pero sí otras fórmulas, sobre lo que se podía y no se podía escribir y hasta les retiraban la grabadora cuando no gustaba la pregunta", ha detallado.

Lo que ahora se denuncia sobre Podemos, ha añadido, es lo que seguramente no se atrevieron a denunciar con la izquierda abertzale, "porque se trataba de la izquierda abertzale y aquello tenía consecuencias muy graves, a veces definitivas".

PODEMOS NACIÓ "RIENDO LAS GRACIAS A TERTULIANOS"

Por otro lado, ha añadido que llama la atención que Podemos se comporte así "a la primera que alguien no le ríe las gracias o no le baila el agua", teniendo en cuenta que es un partido que nació en los medios "riéndole las gracias a muchos tertulianos".

Podemos, ha remarcado, "señala con el dedo" a quien le critica o "le mandan a toda la tropa de troles que tiene contratados en Twitter". Es más, ha añadido que a él mismo le ha pasado, después de hacer una ctítica, el recibir cientos de respuestas de "perfiles anónimos que luego están asociados a líderes de Podemos".

"Eso no es el futuro de por dónde va la libertad de prensa y desde luego no es con quien veo a Ciudadanos pactando en Murcia", ha dicho, respondiendo de paso a las palabras de la formación 'naranja' cuando dice que no descarta una moción de censura en la Región si el PP no retira al actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, investigado en el 'caso Auditorio'.

El dirigente 'popular' también ha lanzado otra crítica a Podemos a cuenta de la consulta popular que se realizó en la ciudad de Madrid, porque cree que fue más bien un proceso "para hacerse la foto" y no un proceso participativo real.