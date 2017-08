Maroto (PP) insta a hacer pedagogía y explicar a los catalanes que es "mucho más útil" un proyecto común en España

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha instado a hacer pedagogía de cara al 2-O, una vez haya pasado la fecha prevista para el referéndum, y explicar a los catalanes que vivirán "mejor" dentro de España y que es "mucho más útil un proyecto común".

También ha reiterado que las medidas del Ejecutivo para impedir la celebración del referéndum serán "contundentes y prudentes" porque "el nacionalismo no sabe vivir sin victimismo". "No existe ni un nacionalista que para explicar su existencia no tenga que ver en el otro su razón de ser. Siempre hay un malvado que lo oprime", ha aseverado.