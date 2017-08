Maroto no teme una alianza entre el PSOE y Podemos como alternativa al PP porque "ha fracasado tres veces ya"

Ve "satisfactorio" e "imprescindible en muchos ámbitos" el acuerdo con Ciudadanos

En una entrevista con Europa Press, Maroto ha destacado que al frente del PSOE y de Podemos continúan las mismas caras, la de Pedro Sánchez y la de Pablo Iglesias, y que ambos partidos ostentan el mismo número de diputados "desde hace un año y medio". Por ello, considera que "no les sale la jugada" y que no existe una alternativa "seria" al PP.

Asimismo, ha afirmado, en referencia a estos dos partidos, que estar en la oposición no consiste en ver "quién grita más fuerte 'no es no'", sino que también hay que "participar de los acuerdos". "Lo de llevar camisetas al Congreso o hacer 'escraches', estar en la bronca permanente, a lo mejor da algún titular de telediario, pero no aporta nada al conjunto de los ciudadanos", ha añadido.