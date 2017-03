Maroto dice que la "parálisis" del PSOE está obligando a frenar medidas porque no se sabe si lo aprobará el nuevo líder

Cree que la fortaleza del PP es la "unidad" mientras los socialistas están "entre el no es no de Sánchez y el no se sabe de Díaz"

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha avisado este martes de que "España no se merece estar parada por la parálisis de algún un partido de la oposición" y que en este momento "hay decisiones que están paradas porque no se sabe si el nuevo líder o la nueva líder del PSOE las aprobará o no".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha asegurado que "hay muchas cosas en el frigorífico" esperando a que se resuelvan las primarias del PSOE y "los ciudadanos no pueden pagar el pato de las crisis internas de los partidos", sea el partido que sea.

Maroto no ha querido opinar sobre ningún posible aspirante a liderar el PSOE pero sí ha avisado de que el líder de la oposición que es "útil" no es "el que más veces dice no o el que más pancartas saca a la calle", sino el que es capaz de hacer cambiar la posición del Gobierno para incorporar su visión de las cosas y así votar a favor de sus propuestas. "Para mí eso es un líder de la oposición, lo otro es un ruido que genera crispación y no es útil", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha retratado al PSOE como dividido "entre el no es no de Pedro Sánchez y el no se sabe de Susana Díaz" y también ha destacado la división en Podemos para subrayar, en ambos casos, que así "no se puede gobernar España".

En cambio, ha destacado que "la fortaleza del PP hoy es la unidad". De hecho, se ha mostrado convencido de que esa unidad quedará clara también en los congresos regionales, igual que en el nacional.

A su modo de ver, "que haya diferentes ideas o candidatos no quiere decir que el congreso vaya en la mala dirección, sino que hay debate", y él es partidario de que el debate se dé "y después se consensúe".

CREE QUE EL CONGRESO DE C-LM SERÁ TRANQUILO

Maroto se ha expresado así preguntado por el congreso previsto en Castilla-La Mancha, donde el aspirante a disputar la presidencia con María Dolores de Cospedal, Tomás Medina, quiere impugnar el congreso en los tribunales.

De hecho, está convencido de que el de Castilla-La Mancha será "un congreso tranquilo" y ha calificado de "positivo" que haya debate, igual que lo hubo en el Congreso nacional.

Preguntado sobre si el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, podría ser candidato del PP a la alcaldía de Madrid, se ha limitado a responder que Casado "encaja en muchos sitios" y "allá donde esté lo hará bien".