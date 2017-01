Maroto: "¿Tendremos un partido en la izquierda con dos cabezas?"

El vicesecretario de sectorial del PP y coordinador de la Ponencia Social del XVIII Congreso Nacional del partido, Javier Maroto, ha presentado en Valencia el texto que se debatirá en el cónclave popular que se celebrará en Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero. En este marco, Maroto ha criticado el populismo como instrumento para dar soluciones sencillas a los problemas y cargado contra el gobierno de Puigdemont. "El proponer la independencia como solución a todo en Cataluña es el ejercicio más evidente de populismo que tenemos hoy en España", ha asegurado. El dirigente del PP también ha aprovechado su intervención para ahondar en la crisis de liderazgo dentro del PSOE. "¿Superarán el no es no?, ¿tendremos un partido en la izquierda con dos cabezas, con tres o las segarán todas y no quedará ninguna?", ha puntualizado.