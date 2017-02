Marta Pascal (PDeCAT) pronunciará una conferencia en Londres sobre el referéndum

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, pronunciará este jueves a las 19 horas una conferencia sobre el proceso soberanista y el referéndum en la London School of Economics de la capital británica.

Según ha informado el partido en un comunicado, la conferencia "Countdown to Catalonia's refererendum" (Cuenta atrás para el referéndum de Catalunya) está organizada por la ANC de Inglaterra.

La conferencia abordará "la potencial emergencia de un nuevo Estado en una Europa post-Brexit", meses antes de que el Govern tenga previsto convocar un referéndum no más allá del mes de septiembre.

Sobre el aval internacional que pudiera tener la independencia de Catalunya, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha subrayado este miércoles en una conversación en Momento Zero de 'El Punt Avui' que ahora no piden el reconocimiento internacional de ningún Estado porque Catalunya aún no es independiente, y que quien lo afirme dice "una trola".

Sí ha reconocido que buscan el "conocimiento" de la demanda de gran parte de la sociedad catalana de poder votar en un referéndum, y ha asegurado que desde que es presidente no han parado de venir cónsules y embajadores a la Generalitat.