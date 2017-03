El fiscal pide cerrar la 'guerra' entre Martín Blas y Villarejo a la espera del relevo del juez Zamarriego

El fiscal del 'caso Nicolay', Alfonso San Román, ha pedido en un nuevo escrito fechado el 22 de febrero que se cierre la 'guerra de comisarios' entre Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo para, de esta forma, "agilizar" la instrucción que afecta a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás'.

El próximo 21 de marzo la instrucción será asumida por el relevo del magistrado Arturo Zamarriego, que dejará el juzgado número 2 de Madrid para pasar a ocupar una plaza en la Audiencia Provincial de Madrid. Este magistrado impulsó el 'caso Nicolay, que investiga una grabación efectuada en octubre de 2014 entre policías y agentes del CNI cuando hablaban de las diligencias en las que fue detenido el 'pequeño Nicolás'.

Dicha investigación se la encomendó el juez a uno de los policías afectados por la grabación, el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, lo que motivó que la instrucción fuera cuestionada en reiteradas ocasiones por el fiscal asignado al caso, Alfonso San Román, quien advirtió de que el magistrado podría ser apartado por "la falta de apariencia razonable de imparcialidad".

El pasado 22 de febrero, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicitó el sobreseimiento de las actuaciones contra Villarejo "a la vista de la imposibilidad técnica de que la grabación se hubiera producido como mantiene la comisión judicial", es decir, sirviéndose remotamente del teléfono de Martín Blas.

También justifica su petición en que "no podrá agotarse la investigación porque el CNI ya ha informado de que no podrá revelarse la identidad de los agentes de ese organismo que asistieron a la reunión de octubre de 2014", y aclara que esto último "no es sino el estricto cumplimiento de la Ley que regula el funcionamiento del CNI".

El fiscal rechaza además conocer el contenido de los correos electrónicos del comisario Martín Blas, concretamente las cuatro cuentas que utilizaba en su teléfono corporativo, remitiéndose para ello a un estudio técnico de voz de enero de 2015 de la Sección Acústica Forense de la Policía Científica en la que se determinó que la grabación fue "capturada y transmitida de forma simultánea a través de un canal telefónico".

A este respecto, el representante del Ministerio Público defiende, como ya hiciera el 8 de junio de 2016, que el teléfono del comisario Martín Blas "no contiene aplicaciones maliciosas", descartando, como defendió la comisión judicial encabezada por este policía, que la grabación que motivó el 'caso Nicolay' se hubiera activado remotamente utilizando para ello su teléfono personal.

El relevo de Arturo Zamarriego al frente del juzgado número 2 de Plaza de Castilla ha reactivado a las partes personadas en el 'caso Nicolay'. La Plataforma por la Honestidad he pedido personarse como acusación popular, al tiempo que también se ha pedido la expulsión de Transparencia y Justicia. Además, los abogados de Francisco Nicolás Gómez Iglesias han renunciado a su defensa.

El pasado 16 de noviembre, Gómez Iglesias fue condenado a una multa de 4.320 euros por un delito de calumnias con publicidad al CNI. El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid lo absolvió, sin embargo, del delito de injurias por el que le acusaba la Fiscalía.