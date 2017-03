Artur Mas: "Me imagino a Cataluña siendo la Dinamarca del Mediterráneo"

Y además... Mas declara en el Tribunal Supremo por el 9N

Lo ha dicho en el diálogo académico con el exiministro brasileño de Asuntos Estratégicos, el profesor Roberto Mangabeira Unger, en la Harvard Law School, bajo el título 'Catalonia's Project at a Crossroad: Spain, the EU or Beyond?', y ha asegurado que Cataluña quiere ayudará a cambiar la estructura burocrática europea, ha informado el Govern en un comunicado.

" Europa, actualmente, es demasiado grande para los problemas pequeños y demasiado pequeña para los problemas grandes", ha explicado, y ha añadido que la Unión Europea (UE) ideal debería preocuparse por los asuntos exteriores, la solidaridad, el comercio y la relación entre los países.

Mas también ha emplazado al Gobierno español a afrontar el reto democrático en Cataluña: "Sería muy inteligente que el Estado hiciera una propuesta en positivo y la votásemos junto con la independencia en referéndum", y ha recordado que el derecho a decidir tiene el apoyo del 80% de los catalanes.

Ha expresado que el Gobierno central debería permitir el referéndum; constatar el resultado, y, si gana la mayoría a favor de la independencia, acordar en una mesa los términos de la creación de un nuevo Estado, y ha asegurado que esta manera de actuar será un "win-win en el que nadie saldría perjudicado".

Ha reivindicado la importancia y la orientación al comercio y a la industria que ha mostrado Cataluña a lo largo de los siglos: "Nuestra economía es abierta y conectada a Europa y al mundo, y nuestro carácter es emprendedor y dinámico", ha insistido.