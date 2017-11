Mascarell, exdelegado en Madrid, se suma a las críticas de Puigdemont contra la UE

Acusa al Estado de vender el proceso catalán en el exterior como "radical, prácticamente étnico" El exdelegado del Govern en Madrid y miembro de la lista de JuntsxCat a las elecciones del 21-D, Ferran Mascarell, ha acusado este lunes a las instituciones de la UE de no hacer "honor a las obligaciones que tienen con los ciudadanos catalanes".

Ha respondido así a la pregunta sobre que el candidato de JuntsxCat y presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, haya planteado la posibilidad de preguntar a los catalanes sobre permanecer en el UE: "No nos podemos sentir muy satisfechos de lo que los dirigentes europeos han hecho y creo que tenemos mucho por hacer para cambiar estas instituciones y dirigentes".

Mascarell ve al Estado en manos de una élite política no muy mayoritaria que lo dirige "en forma de núcleo duro y vive acampada en la capital" Madrid, que ha recordado que es la ciudad española con la rentas per cápita más altas pero también con más desigualdad, por lo que ha aclarado que cuando habla en ese sentido de Madrid no se refiere a Vallecas, sino a esa élite.