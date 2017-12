Mato cree que se ha pagado "un chantaje" con el PEF de Madrid con lo que se resiente la "verdadera Justicia"

No aclara, aunque lo sabe, si Montoro pidió su 'cabeza', pero asegura que la "visualización" de su cese.

"Creo que no le hacemos un favor muy bueno a los madrileños, incluso consiguiendo un acuerdo que permita que se levanten determinadas restricciones a las obras paralizadas porque lo que estamos haciendo es pagar un chantaje y cuando se pagan chantajes y no se resuelven los problemas, lo que se resiente es la verdadera Justicia", ha esgrimido.

"Mientras, el que tutela es un campeón de recortes y líder en el incumplimiento de la deuda. No ha sido capaz de cerrar un presupuesto en equilibrio, ya no digo con en superávit, en su larga trayectoria con diferentes gobiernos, al igual que el secretario de Hacienda. Ese mal ejemplo había que castigarlo y dominarlo y ha ido acorralando al Ayuntamiento, utilizando todos los medios, que son inmensos desde el poder del Gobierno central, para hacer que nuestra alcaldesa haya tomado esa decisión", ha justificado.

Carlos Sánchez Mato ha asegurado que frente a la imposición de Hacienda "se podía ganar tiempo" y "no estaban ante una dilema con una única solución". No obstante, ha explicado que fija la responsabilidad de lo ocurrido, incluida su destitución, fuera de Cibeles no sólo por el "mucho respeto" que profesa a la alcaldesa, Manuela Carmena, y al resto del Equipo de Gobierno, "sino porque quienes han presionado para que determinadas situaciones tuvieran lugar unos días determinados y no otros era el Ministerio, que tenía que hacer coincidir una victoria política cuando había tenido una derrota parlamentaria con este tema".