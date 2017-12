Mauri (Òmnium) ve "injusto y arbitrario" que siga habiendo cuatro encarcelados

Afirma que la decisión del juez impide la "normalidad democrática" electoral

"Reiteramos nuestra tristeza y profunda indignación, y creemos que esto es injusto y arbitrario. No lo compartimos y ojalá se pueda revisar pronto", ha declarado a los periodistas tras saberse la resolución que deja en libertad al resto de consellers encarcelados, con fianza de 100.000 euros, pero mantiene la medida de prisión provisional para los otros cuatro.

"Hemos visto una dureza que no se había visto entonces", y ha añadido que no pueden saber por qué el juez ha actuado así ahora, pero ha pedido que no se judicialice la política, porque considera que la solución a la actual situación política es el diálogo.