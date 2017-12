Maya Amaya, líder de una célula yihadista, reconoce que contactó con "muchísimas personas" para enviarlas a Mali y Siria

Uno de los acusados se desvincula de la organización y dice que sus viajes a Francia eran para comercializar la "paella ambulante"

No obstante, ha precisado que él no ha "mandado a nadie" a esos grupos yihadistas porque no sabía concretamente cuáles eran, sino que sólo "daba información".

Para Ben Amara, para el que piden ocho años de prisión, los que se enrolan en grupos terroristas son aquellos que "les gusta derramar la sangre en nombre del diablo, no del islam". Sin embargo, sobre Maya ha enfatizado que era "fanático, no violento".

Por su parte, el fiscal no ha dado credibilidad a esta declaración y ha solicitado que se reprodujese la audición de su comparecencia ante el juez Moreno en 2014 porque "está cayendo en contradicciones". Tras escuchar este audio, en la que el acusado reconocía que Maya le pidió una documentación falsa pero que no llegó a hacerla porque se cortó la comunicación y posteriormente no supo nada más sobre el tema, el presidente del tribunal ha suspendido la reproducción porque "no hay ninguna contradicción".