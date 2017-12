El exconsejero Mayor Oreja se responsabiliza de la expansión americana del Canal, que asegura que conocía Gallardón

Dice que la compra de Inassa fue "muy beneficiosa y prudente"

Así lo ha indicado Mayor Oreja este viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid. Concretamente, ha indicado que Gallardón conocía esta política estratégica del Canal que "impulsó", después de un tiempo paralizada, cuando llegó a la presidenta de la empresa pública, pero que "no era su competencia aprobarlo".

De hecho, Mayor Oreja ha insistido en que la operación de Inassa "desde el principio hasta le final contaba con el control de legalidad y eficacia suficiente". No obstante, ha recordado que él ya no era presidente del Canal cuando se formalizó la compra, ya que meses antes hubo una remodelación del Gobierno por cuestiones competencias en la que no trató con Gallardón el cese como presidente de la empresa pública, ha indicado.