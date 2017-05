Mayoral (Podemos) sugiere a Baldoví consultar a las bases de Compromís si creen que la moción de censura debe aplazarse

El partido morado cree que la victoria de Pedro Sánchez abre "alguna posibilidad de que se rompa la triple alianza"

El movimiento de Compromís de anunciar a través de los medios su propuesta de aplazamiento no ha sentado bien al partido morado, aunque no hayan querido reconocerlo públicamente. "No estamos molestos, lo que pasa es que nosotros sí que tenemos una firme decisión de que no le vamos a dar tregua al Gobierno", ha asegurado Mayoral en declaraciones a los medios en el Congreso.