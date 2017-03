Maza niega presiones y órdenes desde el Gobierno: "Entiendan mi rabia e indignación"

Asegura que nunca permitirá que se acuse a un ciudadano sin fundamento, aunque se le critique por ello

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha negado este miércoles rotundamente que haya recibido presiones del Ejecutivo para oponerse a una investigación sobre la relación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con empresas de la trama Púnica. "Es inconsecuente llegar a la conclusión de que yo he actuado siguiendo a nadie", ha asegurado y ha manifestado que las informaciones sobre su actuación en este caso le producen "rabia, estupefacción e indignación".

"Mientras sea fiscal no voy a permitir que a un ciudadano español se le acuse si no veo que hay fundamento. Me da igual lo que se pueda pensar", ha indicado en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Maza ha detallado los pasos dados desde la Fiscalía General respecto al presidente murciano y explicado que tanto la consulta efectuada por Anticorrupción para recabar su criterio como la cursada a los fiscales de Sala del Supremo "encajan absolutamente en la actuación habitual de la Fiscalía".

NADIE ES INFALIBLE Y YO TAMPOCO

Ha negado que el criterio emitido pretenda impedir la investigación sobre el cargo autonómico 'popular' ya que la instrucción ya está terminada y se ha preguntado "¿Si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas para que me llevasen la contraria y quedar yo desairado?".

Así, ha puesto de manifiesto que tanto su secretaría técnica como los fiscales del Supremo comparten la opinión de que no hay causas para acusar a Pedro Antonio Sánchez en el caso 'Púnica' en contra del criterio de las fiscales que --ha dicho-- "no tienen el don de la infalibilidad". "Yo tampoco", ha matizado.

"¿Yo qué tenía que hacer? ¿Dar la razón a las compañeras fiscales o a estos informes?", ha cuestionado y recordado que las dos representantes del Ministerio Público no pidieron que la discrepancia fuera analizada por la junta de fiscales, aunque podían hacerlo.

Maza ha apuntado que el nombramiento de 35 nombramientos en la Fiscalía simultáneamente ha provocado "inquietud y nervios" y ha podido provocar que salieran a flote "temas que no responden a la realidad".

CONVERSACIÓN CON CATALÁ

En cuanto a las conversaciones mantenidas por Sánchez con el ministro de Justicia, Maza se ha remitido al propio Catalá pero ha defendido que cuando el presidente murciano dio detalles en declaraciones a la prensa, su departamento ya había hecho público su criterio.

Ha achacado la información con la que contaba a "filtraciones" que ha prometido combatir incluso a través del seguimiento de documentos mediante nuevas tecnologías.

En la misma línea se ha pronunciado sobre la imposición de su criterio a la Fiscalía de La Rioja. "¿Cómo se ha podido dar pábulo a algo así?", se ha preguntado negando que en este caso diera orden ninguna.

Ha criticado duramente la lectura publicada en distintos medios a su actuación. "He tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que no se ajustan ni a la realidad ni a las leyes ni a la normalidad del funcionamiento de Fiscalía", ha dicho.

DOS FISCALES QUE SÍ DENUNCIARON AMENAZAS

Maza ha puesto de manifiesto su implicación en defensa de aquellos fiscales que se sientan presionados pero ha puesto en duda que se trate de intentos de influencia por parte de formaciones políticas.

A este respecto ha indicado que dos miembros de Anticorrupción han pedido amparo por amenazas de una organización relacionado con el narcotráfico, en el primer caso, y de una trama relacionada con la policía de una localidad, en el segundo. "La Fiscalía protegerá todo lo que pueda a todos los fiscales", ha precisado.