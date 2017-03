Medina oficializa su candidatura a presidir el PP C-LM con 153 avales y pide que todos los afiliados puedan votar

El presidente del PP en Puebla de Príncipe (Ciudad Real), Tomás Medina, ha presentado este miércoles su candidatura de manera oficial a la Presidencia del partido en Castilla-La Mancha tras documentar con 153 avales --se requieren 90-- el apoyo que ha conseguido de cara al próximo congreso regional del partido que se celebra el 18 de marzo en Cuenca.

Un congreso en el que, en declaraciones a los medios, ha pedido que "puedan votar todos los afiliados, independientemente de si están al corriente de pagos de las cuotas, al igual que en el pasado Congreso Nacional", ha afirmado en un acto en el que ha estado acompañado por el concejal de San Clemente, Francisco Risueño, y el exalcalde del PP en Motilla del Palancar (Cuenca), Jesús Ángel Gómez.

Medina ha justificado su candidatura afirmando que el PP de Castilla-La Mancha necesita un presidente que se dedique "a tiempo completo" a este cargo y, en este sentido, ha criticado que la actual presidenta de la formación, Maria Dolores de Cospedal, "no haya sacado ni cinco minutos para presentar su candidatura" en la sede del PP en la región.

Asimismo, ha lamentado que "muchos municipios de la región han dado marcha atrás en apoyar su candidatura" una vez que se habían comprometido a ella ya que, ha sostenido, "hay una especie de miedo a no apuntarse al caballo ganador". "Me han manifestado muchos afiliados que no querían señalarse", ha insistido.

En este sentido, Medina ha asegurado que los municipios que "se han echado para atrás" en el apoyo a su candidatura son, "fundamentalmente, de Cuenca y Ciudad Real", al tiempo que ha manifestado que en la Junta Local de la localidad donde es presidente "no hay división y nadie ha estado en contra" de su candidatura.

"PIENSO QUE PUEDO GANAR"

"Pienso que puedo ganar ya que los avales son otra cuestión, donde se utiliza el aparato y los cargos del partidos, incluso institucionales, para influir en los apoyos a la candidatura", ha apuntado Medina, que ha reivindicado que la presidencia del partido en la región es "un cargo con la entidad suficiente para dedicarle tiempo total".

Así, el nuevo candidato a ser el próximo líder del PP en la región y, consecuentemente, "según señalan los estatutos del partido", el aspirante a las próximas elecciones autonómicas, ha señalado que le "ha costado mucho recoger los avales" para poder presentarlos el último día permitido.

"Esto ha surgido porque muchos compañeros y afiliados tenían un cierto malestar con el partido por muchas cuestiones que iremos desarrollando, y alguien tenía que dar la cara y hacerse visible, por lo que hemos decidido que fuera yo", ha indicado Medina, que ha incidido en que los afiliados que no están al corriente del pago de las cuotas, "aproximadamente el 80% del total de afiliados", pueda participar en el Congreso regional.

Esta medida, ha dicho, se planteará al Comité de Derechos y Garantías del partido ya que ha apuntado que "en el Congreso Nacional se ha permitido participar a todos los afiliados" tras "haberles solicitado un escrito en el que afirmaran que querían hacerlo". "Todos los afiliados tienen derecho a participar", ha aseverado.

COSPEDAL, "EXCELENTE POLÍTICA" PERO "NO PUEDE DEDICAR TIEMPO NECESARIO"

Medina ha considerado que Cospedal es "una excelente política que lo ha hecho bien en su gestión como presidenta del PP en Castilla-La Mancha", sin embargo, ha insistido en que "no puede dedicarle el tiempo que fuera necesario a la región, no porque no quiera si no porque no es posible".

En este sentido, ha argumentado que "si vuelve, es para quedarse" y hacer "lo que han hecho en Extremadura, yendo pueblo por pueblo" y mostrar así "el compromiso de estar en la oposición". "La acumulación de cargos es la forma de mantenerse, yo no vivo para eso, es necesaria una alternativa para expresar otras voces", ha añadido.

DESCONOCE FILTRACIÓN PERO RECONOCE LAS PRESIONES

Preguntado también por la publicación de el diario digital 'El Plural' de la conversación telefónica que mantuvo con la diputada nacional del PP por la provincia de Ciudad Real, Carmen Quintanilla, Medina ha afirmado no saber "cómo se ha filtrado" aunque ha reconocido que "la conversación existió", además de "muchas otras" desde que presentó enmiendas en el Congreso Nacional para pedirle que "no las presentara".

"No tuve ocasión de hablar nada, cuando fui a contestarle me cortó", ha agregado sobre la mencionada conversación en la que la diputada del PP le llega a decir que ha "cavado su propia tumba" en el partido con la presentación de esta candidatura.

El aspirante alternativo a Cospedal ha querido restar importancia a esta llamada y ha instado a "trabajar en el Congreso regional" del partido, el cual cree que puede "enriquecer" con esta candidatura.