Medio centenar de abogados y procuradores intentaron ver papeles de otros compañeros tras el fallo de LexNET

Catalá dice que el sistema ha fallado sólo un 0,75 por ciento del tiempo total de funcionamiento

"Es decir, 49 profesionales de la Justicia, con nombres y apellidos, intentaron acceder a buzones de otros compañeros, conscientes de que esto no es ético ni legal, y sabiendo, además, que el problema había sido ya resuelto por el Ministerio", ha explicado.

No obstante, ha negado que el fallo que se produjo el pasado 27 de julio dejara expuestos a cualquiera millones de documentos judiciales a través de Internet.

"Por decirlo con otras palabras, durante un tiempo volvimos, en cierta forma, al sistema de papel tradicional, donde en las salas de procuradores las notificaciones se depositan en los casilleros", ha añadido el ministro, insistiendo en que ello no quiso decir que cualquier procurador o abogado pudiera ver la información de otro entrando de forma normal en su perfil.

Para haber logrado dicho objetivo, había que dar una serie de pasos "que no están al alcance de cualquier usuario medio", ya que dicha persona tendría que acceder previamente al sistema autenticándose con su certificado y posteriormente modificar la URL de acceso a su buzón, un número de diez dígitos en el cual hay un código de cuatro que indica el número de buzón.

UNA ÚNICA INTRUSIÓN NO AUTORIZADA

La única "intrusión no autorizada" se produjo ese mismo día, si bien la misma no se dio a conocer en dicho momento "no hay que ser Sherlock Holmes para encontrar una relación directa entre esta intromisión y el efecto llamada de la difusión del fallo detectado el día anterior", ha añadido Catalá en su comparecencia parlamentaria. En todo caso, el hacker únicamente pudo acceder a información pública que además estaba obsoleta, según ha explicado.