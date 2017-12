Mélenchon cree que Valls apoya a Cs y PP porque le gusta "la pelea, exagerar e incendiar"

Visualiza una lista transnacional con Iglesias y Domènech en las elecciones europeas

"Ustedes no necesitan que venga un exprimer ministro francés para que les diga cómo pegarse", ha ironizado en una entrevista de Europa Press, y ha advertido de que su talante es más tranquilo y que aboga por los que buscan el diálogo y no la confrontación.

"¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer como Mariano Rajoy: mandar policía y fuerzas armadas. Porque la nación y la patria es republicana, no es una camisa de fuerza. La patria es un bien común, cuando hay amor y cuando la gente quiere vivir junta. Eso no se puede imponer por la fuerza", ha explicado.

"Si se puede arreglar todo esto con conciliación y superando esta frontera, me parece muy bien", ha dicho en relación a la frontera que a su juicio imponen los bloques independentista y constitucionalista --aunque ha aclarado que no le gusta esa palabra para referirse a PP y Cs, porque los considera defensores de la vieja constitución que Mélenchon apuesta por cambiar--.

"Sé que es más fácil decidir 'soy blanco o negro'. Eso es más fácil. No digo que no sea justo. Yo no soy catalán, ya me basta con ser francés, pero creo que CatECP tendrá un papel central tras las elecciones", ha afirmado, bromeando con su nacionalidad.