El Centro Memorial de las Víctimas en Vitoria expondrá el monopatín de Ignacio Echeverría recuperado por sus padres

El Centro Memorial Memorial de las Víctimas del Terrorismo que se ultima en Vitoria expondrá el monopatín de Ignacio Echeverría, el español que falleció en el atentado del 3 de junio en Londres en su intento de ayudar primero a una mujer y luego a un policía que estaban siendo atacados por los terroristas.

Los padres de Ignacio Echeverría consideran que el legado de su hijo y de otras víctimas del terrorismo es que no se puede vivir con miedo. "No nos podemos asustar. Tenemos que seguir haciendo vida normal, no hay nada que temer. Ese era el espíritu de Ignacio. No nos puedenacogotar, tenemos que seguir".