Méndez de Vigo asegura que Juanma Moreno quiere para Andalucía "lo que está haciendo Rajoy por España"

Señala que el Ejecutivo tiene un proyecto para España frente a las "ganas de destruir y decir no" de otros partidos

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, tiene "principios y valores" y quiere para Andalucía "lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy por España".

En el XV Congreso Regional del PP-A, que se celebra en Málaga, Méndez de Vigo ha asegurado que "los políticos estamos para cambiar las cosas a mejor, para mejorar la vida de las personas" y ha señalado que para eso "tenemos que tener principios y valores", algo que apreció en Moreno, al igual que "un amor inmenso por esta tierra".

"Ese amor por Andalucía le hizo venir aquí y querer para Andalucía lo mismo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy por España", ha señalado el ministro, quien ha destacado que los ejecutivos de Rajoy han conseguido "que recuperemos crecimiento y creación de empleo".

Ha asegurado que el Gobierno central "tiene un proyecto para España", aunque ha dicho no saber si el resto de partidos lo tienen, ya que, ha apuntado, "lo único que percibo son ganas de destruir, ganas de decir que no, pocas ganas de cooperar".

Además, ha dicho que Rajoy aceptó el reto de un gobierno en minoría "porque tenía un proyecto para España y en estos meses esas ideas están germinando", recordando que esta es "la legislatura del dialogo, porque es lo que nos han dicho los españoles, y la de la cultura del pacto, pero no buscar el consenso por el consenso en sí, sino porque lo que consigamos acordar lo conseguimos hacer entre todos".

Aludiendo a Antonio Machado cuando decía que dialogar "es escuchar primero y preguntar después", ha señalado que "eso es lo que hace este Gobierno", añadiendo que además de eso también "actuar, ejecutar, hacer".

"Seguimos trabajando, con nuestros principio y nuestros valores, con nuestras convicciones de este gran Partido Popular", ha asegurado el ministro, quien ha puesto al presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, presente en este encuentro, como ejemplo de gestión, porque, ha dicho, "en Galicia se progresa" y "se defiende el gallego sin utilizar la lengua contra los demás, sino para enriquecerse".

Asimismo, ha dicho que Galicia es una comunidad donde el déficit se ha mantenido "dentro de los límites en los que tenía que mantenerse". "Educación, sanidad y servicios sociales públicos de calidad, reducción del déficit. Eso es lo que hacemos en el PP", ha apuntado.

Por su parte, la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz jurado, ha dicho a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que "si te quieres ir vete, porque los problemas que no has sido capaz de solucionar los solucionaremos nosotros", considerando que "no podemos seguir consintiendo este castigo socialista, que nos tiene colocados en el vagón de cola, que nos tienen entretenidos mientras ellos solucionan sus problemas".

Se ha referido a los afiliados y simpatizantes de Nuevas Generaciones y ha destacado que "son miles los jóvenes que cada día dan la cara por nuestro partido". "Nos merecemos seguir creciendo y sobre todo los jóvenes de Andalucía necesitan que el PP esté al frente", ha señalado.