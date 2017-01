Méndez de Vigo pide a la Generalitat que no cree tensiones a la gente con una consulta ilegal que no lleva a ningún lado

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, ha pedido hoy al Gobierno catalán que se ocupe de los problemas de la gente, que no les someta a "tensiones innecesarias" y no cree problemas a los ciudadanos con un referéndum "ilegal" que no lleva a "ninguna lado".

Durante su intervención en los Desayunos de Europa Press, el Portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la actitud del Gobierno si la Generalitat catalana insiste en la "consulta ilegal" será la de hacer pedagogía y explicar que ocurrirá lo mismo que con la del 9N, que no sirvió para la escisión. Al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno catalán adelante el referéndum ilegal al próximo mes de mayo, Méndez de Vigo aseguró que todo ese debate "no tiene realmente ningún sentido". En su opinión, de lo que se tiene que hablar es de los problemas que "realmente preocupan a la gente" como el de las becas para estudios. "Eso es lo que tenemos que resolver los políticios", ha exclamado al tiempo que ha pedido que no se someta "a los ciudadanos de Cataluña ni de ninguna parte" a unas "tensiones innecesarias" por culpa del "juego político, la falta de mayorías, la necesidad de unos o la radicalidad de otros". Según el Portavoz, el Gobierno ha sido "meridianamente claro respecto a ese referéndum ilegal" y ha apuntado que sería igual que el que se celebró el 9 de noviembre de 2014. En este sentido se ha preguntado ¿qué consecuencias tuvo el 9N para aquellos que plantean la escisión? y acto seguido ha respondido: "Ninguna". Por ello, ha querido hacer un "llamamiento" a la tranquilidad, "a ver las cosas como son, a ocuparse de los problemas de la gente, a no crear problemas". Y ha añadido que "instar una consulta ilegal ahora es crear un problema a la gente y además no resuelve nada". Al ser preguntado por cuál sería la actitud del Gobierno en el caso de que la Generalitat catalana insista en sacar las urnas, Méndez de Vigo ha insistido en que la actitud del Ejecutivo es la que está llevando a cabo él mismo y consiste en "explicar a los ciudadanos" y hacer "pedagogía" para que "se den cuenta de que celebrar una consulta ilegal no lleva a ningún lado". "Eso es lo importante, la labor de convicción, el explicar las cosas, hacer pedagogía sobre las cosas", ha recalcado y ha insistido en que eso es lo que hace el Gobierno. En cuanto a las afirmaciones del ya exsenador por ERC Santiago Vidal, en las que aseguraba que la Generalitat de Cataluña tenía "todos" los datos fiscales de los catalanes obtenidos de manera "ilegal", Méndez de Vigo ha reclamado al Ejecutivo catalán que "clarifique" la situación y digan "si lo que ha dicho esta persona es cierto o no".