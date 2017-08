Méndez de Vigo cree que al PSOE le ha dado "un golpe de calor" y le pide que "se ponga a trabajar"

Rechaza que el Gobierno sea "inmovilista" y pide a los socialistas que digan qué quieren reformar de la Constitución y con qué apoyos cuentan

Dicho esto, ha precisado que se queda con el apoyo que le dio el secretario general del PSOE a Mariano Rajoy frente al desafío catalán durante la entrevista que ambos mantuvieron en Moncloa. "Como no puede ser de otra manera" ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que "la secesión no cabe en ninguna cabeza" porque no está prevista en ninguna Constitución, salvo la que tuvo la Unión Soviética, que, ha remachado: "no la ejerció jamás".