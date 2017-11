Méndez de Vigo confía en que catalanes "tomen buena nota" de la "gran mentira" del secesionismo el 21D

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confiado en que los catalanes "tomen buena nota" del "engaño" y de la "gran mentira" del secesionismo cuando vayan a votar en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre al ser preguntado por las conservaciones telefónicas filtradas por la cadena Ser del exnúmero dos de Oriol Junqueras Lluis Salvadó.

"Las noticias que yo le leído esta mañana están en esa línea de no decir la verdad, de ocultar la realidad y de intentar crear una apariencia de cosas que en realidad no la tienen", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo español.

También ha acusado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, de mentir cuando vino a presentar en noviembre de 2012 a Bruselas su plan secesionista en el think tank Friends of Europe, que aseguró contaba con el apoyo de "los demócratas". "Somos muchos demócratas aquí y no estamos a favor de este plan", ha recalcado.