Mendia (PSE) confía en que se pueda actualizar el autogobierno vasco sin "empeños en hacer lo que no es posible"

Pide "acuerdos amplios y transversales que tengan su reflejo en la deslegitimación plena y clara del terrorismo"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha destacado que la presencia de su partido en las instituciones vascas ha impedido que haya habido "distracciones independentistas" y ha mostrado su confianza en que se pueda actualizar el autogobierno vasco desde el consenso "sin bloqueos porque nadie se empeñe en hacer lo que no es posible", en referencia a incluir en un nuevo texto estatutario el ejercicio del derecho a decidir.Además, ha pedido "acuerdos amplios y transversales que tengan su reflejo en la deslegitimación plena y clara del terrorismo".

Además, ha señalado que el PSE-EE desea "que sea posible la necesaria actualización del autogobierno, haciéndolo más útil para la ciudadanía, más fuerte y más seguro, sin bloqueos porque nadie se empeñe en hacer lo que no es posible hacer".

En este sentido, ha asegurado que la presencia de los socialistas en las instituciones también permitirá "trabajar acuerdos con todos, sin exclusiones". "Queremos que esa disposición hacia los acuerdos amplios y transversales tenga su reflejo en la deslegitimación plena y clara del terrorismo, el reconocimiento sin tapujos de que no ha habido en el pasado una sola razón política ni razón de Estado que justifique o explique una sola vulneración de derechos humanos", ha apuntado.

A su juicio, "el tiempo demostró que aquel camino era el que los vascos no querían seguir y el que el terrorismo tampoco iba a admitir". "El tiempo condujo al fin de ETA desde la actuación del Estado de Derecho, sin cesiones, y condujo a Euskadi de nuevo al entendimiento entre diferentes", ha subrayado.

QUE NO SE REPITAN ERRORES

Para la líder del PSE-EE, "es oportuno" rememorar "lo que pasó hace tan sólo diez años para no repetir errores". "Es oportuno que veamos lo que tenemos ahora, lo que más valoran aquellos a quienes representamos en las instituciones. Es oportuno que no olvidemos lo que nos ha costado ir reconquistando, los espacios de encuentro, estabilidad y cohesión en un país plural que estuvieron en peligro azotados por la crisis, el terror y el sectarismo", ha indicado.

Por ello, ha invitado a "valorarlo y protegerlo", y a seguir incorporando "en ese esfuerzo a quienes todavía dudan, a quienes no se atreven a mojarse, a quienes se empecinan en subrayar las diferencias y no creen que el acuerdo es un activo no ya para un partido, sino para la ciudadanía".