Mendia cree que Sánchez genera "mucha tensión y confrontación en una parte del PSOE" con "mucho poder institucional"

Afirma que el PSOE "no puede estar en la aprobación" de los PGE y dice que no le crearía malestar que el PNV los apoyara

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, genera "mucha tensión en una parte del PSOE" con "mucho poder institucional" por lo que cree que sería mejor que quien lidere el partido sea una persona que no haya estado "tan implicada" en la "confrontación" que se vivió el PSOE. "Quienes han protagonizado una confrontación de ese nivel, no pueden ser parte de la solución", ha agregado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido de esta manera al proceso interno que está viviendo el PSOE, que elegirá mediante primarias a su nuevo secretario general.

Mendia ha indicado, en relación a las diferencias entre las propuestas de los dos actuales aspirantes -Pedro Sánchez y Patxi López-, que ellos lo están explicando "bastante bien".

La dirigente socialista ha señalado que el otro día Pedro Sánchez presentó su proyecto político con cuestiones económicas que, a su juicio, "llaman un poco la atención" porque "nunca han sido defendidas por el PSOE", como pueden ser la banca pública y, por su parte, Patxi López, está haciendo, por su parte, sus propuestas de "orden interno y lo hará también de orden externo".

Preguntado por el sobrenombre de Pedro 'el rojo' con el que algunos denominan al precandidato, ha asegurado que "Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y Patxi López es Patxi López". Tras indicar que los "sobrenombres igual están bien para los titulares de periódicos o para todo esto que se mueve en las redes sociales", ha subrayado el hecho de que "son dos compañeros que han dado un paso muy valiente en un momento muy complicado para el PSOE en España y en un momento muy complicado interno", porque el partido "no atraviesa el mejor momento" ya que ha vivido su crisis "más grave" desde la democracia.

Por ello, ha indicado que el hecho de que dos personas hayan dado el "paso adelante para dar la cara" y presentar su proyecto le merecen su respeto. "Yo no les pondría ningún apodo", ha señalado. Ante la postura del diputado vasco Odón Elorza, que apoya a Pedro Sánchez y remarca su perfil de izquierdas, ha apuntado que tendrá que ser él que explique si quiere "calificar a los compañeros de esa manera".

CANDIDATO DE CONSENSO

Preguntada por si cree que Pedro Sánchez puede ser candidato de consenso, Mendia ha manifestado que, en este momento de "máxima tensión" en el PSOE que viene de una "confrontación muy grande" en el mes de octubre, "quienes han protagonizado, -queriéndolo o sin querer porque, a veces, eres protagonista accidental-, una confrontación de ese nivel, no pueden ser parte de la solución".

"Lo que a mí más me preocupa es el día después al Congreso del partido, y el día después es cuando hay que salir a la calle y comunicar al conjunto de la ciudadanía que somos un partido con una propuesta y que, sobre todo, estamos unidos todos detrás de esa propuesta y de ese líder y esas personas que han protagonizado la máxima tensión, por unas razones o por otras, no sé si van a ser capaces de generar consenso dentro del partido", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que siempre ha pensado que es "mejor una persona que no ha estado tan implicada en la confrontación". En este sentido, preguntada sobre si puede existir riesgo de fractura del PSOE si el ganador es Pedro Sánchez, ha respondido que "Pedro u otro que se presente".

A su juicio, Pedro Sánchez genera "mucha tensión y confrontación en una parte del partido que es justo una parte que tiene mucho poder institucional, que tiene muchos militantes detrás". "Yo creo que hay que buscar aunar al máximo el partido y sumar todos detrás del secretario general o de la secretaria general", ha agregado.

Mendia ha asegurado que las encuestas que se han publicado expresan un "sentir" y ha destacado que lo ocurrido en octubre en el partido generó "un divorcio muy grande" entre la militancia y un sector del partido que "forzó aquel Comité federal y la dimisión del secretario general".

En su opinión, esa es una "herida difícil de cerrar" y, por ello, cree que, teniendo en cuenta que el PSOE que, "siempre ha sido un partido líder en sus métodos de selección interna, en poner en marcha el sistema de elecciones primarias abiertas a toda la militancia", no hay que "cargarse el sistema".

"Tenemos que tener un debate, nos lo merecemos, tenemos que tener un respeto hacia todos los candidatos y tenemos que tener un respeto entre nosotros. No podemos caer en la descalificación del compañero porque el compañero no es el adversario político, el adversario político está en otros partidos", ha manifestado Mendia, quien ha insistido en que no hay que "cargarse" un instrumento que "es bueno" como son las primarias.

La dirigente del PSE ha añadido que es "fundamental" el debate político y que se haga "desde el respeto, y no desde esos maximalismos que, a veces se ven de o 'blanco o negro' o 'conmigo o contra ti' o 'si se sale esto bien o me largo'".

La dirigente del PSE ha indicado que ese no es partido en el que milita porque, aunque se hayan defendido las posiciones "con ardor", luego eran capaces de "seguir juntos y nadie se marchaba", en referencia a Congresos vividos en Euskadi.

"Esa es la cultura del PSOE siempre y sorprendemente ahora se ven posiciones de que, si no gana no se quién, me largo, o, si no gano el Congreso -como dijo Pedro Sánchez- me voy el partido. Es legítimo, respetable, pero no lo veo así, no lo comparto", ha manifestado

En relación a Susana Díaz y, preguntada por si la animaría a presentarse a las primarias, ha indicado que no se "atrevería a animar a nadie" porque, al final, es "una decisión personal y difícil". "No he animado a ninguno de los que ya están a dar el paso", ha agregado. Mendia ha recordado que Díaz es secretaria general del partido en Andalucía y presidenta de esa Comunidad, y supone que estará "sopesando presentarse o no" y, "si, lo considera dará el paso",

Respecto a la campaña de Patxi López, ve acertada su estrategia de ir a las agrupaciones locales porque "más allá de los mítines", lo importante es el "contacto y el debate en las agrupaciones locales y llegar hasta el último militante del partido". "Creo que está haciendo una campaña acertada, de acercarse a lo pequeño y dedicar muchas horas al debate", ha agregado.

PSOE y NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Por otra parte, no cree que el PSOE deba entrar a negociar los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PP, sobre todo, cuando "no puedes tocar casi nada de la columna de ingresos" y se van a hacer unas Cuentas "de recorte". "El PSOE no puede estar en la aprobación de esos Presupuestos, pero el PSOE puede hacer muchas cosas desde la oposición", ha apuntado.

Mendia ha señalado que "en absoluto", les generaría malestar que el PNV apoyara los PGE porque es un "partido diferente al PSE" y "tiene sus escaños en Madrid". "Y, si decide negociar con el Gobierno de España los Presupuestos es una decisión del PNV, no tengo que nada que decir", ha afirmado.