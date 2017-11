Mendia cree que el insulto de "fachas" de Tardà a PSOE responde al nerviosismo porque el independentismo pierda mayoría

Le recuerda que, sin la "responsabilidad" de ERC, Cataluña "jamás habría perdido sus instituciones"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia se ha referido, de esta forma, a las declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados este pasado martes por Tardà, en las que llamó "fachas" a los diputados del PSOE porque, según afirmó, sin su "complicidad", no habría sido posible "la supresión de la autonomía catalana y los encarcelamientos" de los exmiembros del Govern. Tardà ha pedido disculpas por Twitter por sus manifestaciones.

La líder de los socialistas vascos ha recordado al representante de Esquerra que, "sin su responsabilidad, jamás Cataluña habría perdido sus instituciones". "No ha habido más remedio que aplicar el 155 y no ha habido nadie más que Miquel Iceta y Pedro Sánchez que hayan intentado hasta el último minuto que no se aplicara y que fueran los propios dirigentes de Junts pel Sí y el presidente de la Generalitat quienes devolvieran a Cataluña sus instituciones convocando elecciones dentro de la legalidad", ha apuntado.